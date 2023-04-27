В Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист. Он был из партии Миронова
27.04.2023, 11:31
Сергей Тветинский (Фото: ресурс оккупантов)
Во временно оккупированной Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист Сергей Тветинский. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-оккупанта.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Россияне говорят, что Тветинский погиб 26 апреля, 61-летний пропагандист был руководителем приемной партии российского нациста Сергея Миронова "Справедливая Россия" на оккупированных территориях.
Он входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, поскольку полностью занялся пропагандой войны против Украины.
Также во временно оккупированном Мелитополе утром 27 апреля прогремел взрыв, был ликвидирован коллаборационист-полицейский Александр Мищенко.
- 27 марта в Мелитополе взорвали казармы оккупантов и здание их "госбезопасности".
- 29 марта были взрывы в Мелитопольском локомотивном депо.
- 2 апреля в Мелитополе прозвучало не менее шести взрывов в локомотивном депо.
Читайте также: Подполье в Мелитополе. Как движение "Желтая лента" строит сеть украинского сопротивления
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии