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В Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист. Он был из партии Миронова

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 11:31
В Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист. Он был из партии Миронова - Фото
Сергей Тветинский (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированной Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист Сергей Тветинский. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-оккупанта.

Россияне говорят, что Тветинский погиб 26 апреля, 61-летний пропагандист был руководителем приемной партии российского нациста Сергея Миронова "Справедливая Россия" на оккупированных территориях.
Он входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, поскольку полностью занялся пропагандой войны против Украины.
Также во временно оккупированном Мелитополе утром 27 апреля прогремел взрыв, был ликвидирован коллаборационист-полицейский Александр Мищенко. 

Читайте также: Подполье в Мелитополе. Как движение "Желтая лента" строит сеть украинского сопротивления

Дмитро Гриниченко
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война пропаганда Херсонская область новая каховка справедливая россия временно оккупированные территории Сергей Миронов
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