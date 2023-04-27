В Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист. Он был из партии Миронова

Во временно оккупированной Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист Сергей Тветинский. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы страны-оккупанта.

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Россияне говорят, что Тветинский погиб 26 апреля, 61-летний пропагандист был руководителем приемной партии российского нациста Сергея Миронова "Справедливая Россия" на оккупированных территориях.

Он входил в адвокатскую палату Калининградской области, однако приостановил свой адвокатский статус с 22 июля 2022 года, поскольку полностью занялся пропагандой войны против Украины.

Также во временно оккупированном Мелитополе утром 27 апреля прогремел взрыв, был ликвидирован коллаборационист-полицейский Александр Мищенко.

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Дмитро Гриниченко

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