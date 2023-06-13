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На одесских пляжах обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 20:32
На одесских пляжах обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию – ОВА - Фото
Пляж в Одессе (Фото: Telegram Одеса.Офіційно)

В акватории Черного моря в Одесском районе обнаружена сальмонелла и кишечная инфекция в воде. Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.

Руководитель департамента экологии Одесской ОВА Павел Буланович заявил о трех пробах воды с сальмонеллой и кишечной палочкой, обнаруженных в Одесском районе.

В частности, речь идет о пляже Ланжерон и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе, а также о городе Черноморске в области.

В Госпотребслужбе сообщили об усилении стабилизационных мер в Одессе: за 10-11 июня не допущено в обращение 200 килограммов рыбы, не отвечавших требованиям законодательства.

Отмечается, что Госпотребслужба также будет контролировать цены на бутилированную воду, пока подорожания нет.

В Региональной экоинспекции сообщают о сохранении резкого падения солености Черного моря и превышении содержания железа в воде, однако ситуация стала стабилизироваться.

Также в ОВА напомнили о временном запрете посещения пляжей, использования воды и купания в акватории Черного моря, реках Ингул, Ингулец, Южный Буг и Бугский лиман.

"Ситуация под контролем, однако существует минная опасность и угроза инфекционных заболеваний", – говорится в сообщении.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате к побережью Одесской области стало прибивать животных, куски земли, обломки домов, мебель и бытовую технику.
  • 9 июня Одесский горсовет опроверг фейк о якобы заражении воды в городе холерой.
Артём Джерипа
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