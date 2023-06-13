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На одеських пляжах виявили сальмонелу та кишкову інфекцію – ОВА

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 20:32
На одеських пляжах виявили сальмонелу та кишкову інфекцію – ОВА - Фото
Пляж в Одесі (Фото: Telegram Одеса.Офіційно)

В акваторії Чорного моря в Одеському районі виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію у воді. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

Керівник департаменту екології Одеської ОВА Павло Буланович заявив щодо трьох проб води з сальмонелою та кишковою паличкою, виявлених в Одеському районі.

Зокрема, йдеться про пляж Ланжерон та 16-ту станцію Великого Фонтану в Одесі, а також про місто Чорноморськ в області.

У Держспоживслужбі повідомили про посилення стабілізаційних заходів в Одесі: за 10-11 червня не допущено до обігу 200 кілограмів риби, котрі не відповідали вимогам законодавства.

Зазначається, що Держспоживслужба також контролюватиме ціни на бутельовану воду, наразі подорожчання немає.

У Регіональній екоінспекції повідомляють про збереження різкого падіння солоності Чорного моря та перевищення вмісту заліза у воді, проте ситуація почала стабілізуватись.

Також в ОВА нагадали про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води та купання в акваторії Чорного моря, річках Інгул, Інгулець, Південний Буг та Бузький лиман.

"Ситуація під контролем, проте існує мінна небезпека та загроза інфекційних захворювань", – йдеться у повідомленні.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Унаслідок цього до узбережжя Одещини почало прибивати тварин, шматки землі, уламки будинків, меблі та побутову техніку.
  • 9 червня Одеська міськрада спростувала фейк про нібито зараження води в місті холерою.
Артем Джеріпа
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