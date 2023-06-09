У міськраді Одеси назвали фейком інформацію про можливість розповсюдження холери

Після підриву Каховської ГЕС соціальними мережами почала ширитися інформація про нібито можливість зараження води холерою в Одесі. Міськрада повідомляє, що джерело водопостачання міста не має стосунку ні до морської води, ні до водного басейну Дніпра, що виключає навіть потенційну загрозу забруднення водопровідної води внаслідок теракту на Каховській ГЕС.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Підрозділи Інфоксводоканалу забезпечені необхідним запасом реагентів та працюють у штатному режимі з дотриманням всіх технологічних вимог. Разом з цим, європейське обладнання та технологія очищення води, яку застосовує Інфоксводоканал, дозволяє усувати збудників будь-яких кишкових інфекцій – як вірусологічних, так і бактеріологічних, підкреслили у міськраді.

Окрім цього, зазначили у мерії, на всіх етапах водопідготовки за більш ніж 55 показниками цілодобово здійснюється лабораторний контроль. Працівники підприємства перевіряють не тільки річкову воду на вміст забруднювачів, а й питну воду у мережі у різних локаціях міста.

Крім Інфоксводоканалу паралельний лабораторний контроль здійснює і державна санітарна служба.

"За результатами останніх досліджень, водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам до питної води", – йдеться у повідомленні.

Міськрада просить одеситів не розповсюджувати фейкову та сумнівну інформацію.

Вчора, 8 червня, на одеських ресурсах поширювали відео з уламками будинків, меблями та побутовою технікою, які внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС винесло течією з Херсонщини до Чорного моря.

У Григорівці на Одещині до морського берега прибило собаку на дошці. Ймовірно, пес почав свою екстремальну "подорож" на Херсонщині.

Дивіться також: Перехоплення СБУ підтвердило: Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів – аудіо

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.