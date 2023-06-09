UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В горсовете Одессы назвали фейком информацию о возможности распространения холеры

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 23:14
В горсовете Одессы назвали фейком информацию о возможности распространения холеры - Фото
Вода (фото – depositphotos)

После подрыва Каховской ГЭС в социальных сетях начала распространяться информация о якобы возможности заражения водой холерой в Одессе. Горсовет сообщает, что источник водоснабжения города не имеет отношения ни к морской воде, ни к водному бассейну Днепра, что исключает даже потенциальную угрозу загрязнения водопроводной воды в результате теракта на Каховской ГЭС.

Подразделения Инфоксводоканала снабжены необходимым запасом реагентов и работают в штатном режиме с соблюдением всех технологических требований. Вместе с этим европейское оборудование и технология очистки воды, которую применяет Инфоксводоканал, позволяет устранять возбудителей любых кишечных инфекций – как вирусологических, так и бактериологических, подчеркнули в горсовете.

Кроме того, отметили в мэрии, на всех этапах водоподготовки по более чем 55 показателям круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на содержание загрязнителей, но и питьевую воду в сети в разных локациях города.

Кроме Инфоксводоканала, параллельный лабораторный контроль осуществляет и государственная санитарная служба.

"По результатам последних исследований, водопроводная вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям к питьевой воде", – говорится в сообщении.

Горсовет просит одесситов не распространять фейковую и сомнительную информацию.

  • Вчера, 8 июня, на одесских ресурсах распространяли видео с обломками домов, мебелью и бытовой техникой, которые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС вынесло течением из Херсона в Черное море.
  • В Григоровке Одесской области к морскому берегу прибило собаку на доске. Вероятно, пес начал свое экстремальное "путешествие" в Херсонской области.

Смотрите также: Перехват СБУ подтвердил: Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов – аудио

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Одессахолеракаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 