В горсовете Одессы назвали фейком информацию о возможности распространения холеры

После подрыва Каховской ГЭС в социальных сетях начала распространяться информация о якобы возможности заражения водой холерой в Одессе. Горсовет сообщает, что источник водоснабжения города не имеет отношения ни к морской воде, ни к водному бассейну Днепра, что исключает даже потенциальную угрозу загрязнения водопроводной воды в результате теракта на Каховской ГЭС.

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Подразделения Инфоксводоканала снабжены необходимым запасом реагентов и работают в штатном режиме с соблюдением всех технологических требований. Вместе с этим европейское оборудование и технология очистки воды, которую применяет Инфоксводоканал, позволяет устранять возбудителей любых кишечных инфекций – как вирусологических, так и бактериологических, подчеркнули в горсовете.

Кроме того, отметили в мэрии, на всех этапах водоподготовки по более чем 55 показателям круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на содержание загрязнителей, но и питьевую воду в сети в разных локациях города.

Кроме Инфоксводоканала, параллельный лабораторный контроль осуществляет и государственная санитарная служба.

"По результатам последних исследований, водопроводная вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям к питьевой воде", – говорится в сообщении.

Горсовет просит одесситов не распространять фейковую и сомнительную информацию.

Вчера, 8 июня, на одесских ресурсах распространяли видео с обломками домов, мебелью и бытовой техникой, которые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС вынесло течением из Херсона в Черное море.

В Григоровке Одесской области к морскому берегу прибило собаку на доске. Вероятно, пес начал свое экстремальное "путешествие" в Херсонской области.

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