В Одессе прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о баллистической угрозе

Одесса (Фото: Facebook)

10 апреля утром в Одессе раздалась серия взрывов. Об этом сообщил журналист LIGA.net.

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В 10:10 глава обладминистрации Олег Кипер сообщал об объявлении воздушной тревоги. Одновременно Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия с юга.

В 10:13 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Одесской области, в 10:14 журналисты Суспильного сообщали о взрыве в Одессе.

В 10:43, по данным журналиста LIGA.net, в городе прогремела серия взрывов.

6 апреля захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения.

Вечером 9 апреля над Одесской областью сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В ночь на 10 апреля страна-террорист Россия атаковала беспилотниками и ракетами южные области Украины: в Николаеве из-за попадания беспилотников поврежден объект критической энергетической инфраструктуры, в Одессе – прилет ракеты по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры.

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