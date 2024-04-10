В Одесі пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння

Одеса (Фото: Facebook)

10 квітня зранку в Одесі пролунала серія вибухів. Про це повідомив журналіст LIGA.net.

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О 10:10 голова обладміністрації Олег Кіпер повідомляв про оголошення повітряної тривоги. Одночасно Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

О 10:13 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Одещини, о 10:14 журналісти Суспільного повідомляли про вибух в Одесі.

О 10:43, за даними журналіста LIGA.net, у місті пролунала серія вибухів.

6 квітня загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження.

Ввечері 9 квітня над Одеською областю збили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

В ніч проти 10 квітня країна-терорист Росія атакувала безпілотниками та ракетами південні області України: у Миколаєві через влучання безпілотників пошкоджено об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, в Одесі – приліт ракети по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури.

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