В Одессе слышали взрывы – россияне запустили ракету Х-59 на город

Фото: Facebook Одесской оперы

В Одессе во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, сообщили собеседники LIGA.net в городе. Воздушные силы предупредили о движении авиаракеты Х-59 оккупантов.

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20:30. Объявлена воздушная тревога в области.

20:58. ВС сообщили о движении российской Х-59 в направлении Одессы с моря.

21:00. В городе была слышна серия взрывов, сообщили собеседники LIGA.net.

21:15. Отбой тревоги.

СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Сегодня после обеда россияне ударили тремя ракетами по Запорожью, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами.

В результате удара погибли три человека, пострадали 20 человек, среди них по меньшей мере один ребенок.

Укринформ и 1+1 сообщили, что их журналисты получили ранения во время российского удара.

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