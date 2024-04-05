В Одессе слышали взрывы – россияне запустили ракету Х-59 на город
В Одессе во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, сообщили собеседники LIGA.net в городе. Воздушные силы предупредили о движении авиаракеты Х-59 оккупантов.
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20:30. Объявлена воздушная тревога в области.
20:58. ВС сообщили о движении российской Х-59 в направлении Одессы с моря.
21:00. В городе была слышна серия взрывов, сообщили собеседники LIGA.net.
21:15. Отбой тревоги.
СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
- Сегодня после обеда россияне ударили тремя ракетами по Запорожью, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами.
- В результате удара погибли три человека, пострадали 20 человек, среди них по меньшей мере один ребенок.
- Укринформ и 1+1 сообщили, что их журналисты получили ранения во время российского удара.
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