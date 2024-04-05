В Одесі чули вибухи – росіяни запустили ракету Х-59 на місто

Фото: Facebook Одеської опери

В Одесі під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів, повідомили співрозмовники LIGA.net у місті. Повітряні сили попередили про рух авіаракети Х-59 окупантів.

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20:30. Оголошено повітряну тривогу в області.

20:58. ПС повідомили про рух російської Х-59 у напрямку Одеси з моря.

21:00. У місті було чути серію вибухів, повідомили співрозмовники LIGA.net.

21:15. Відбій тривоги.

ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Сьогодні по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по Запоріжжю, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами.

Унаслідок удару загинуло троє осіб, постраждало 20 людей, серед них щонайменше одна дитина.

Укрінформ та 1+1 повідомили, що їхні журналісти отримали поранення під час російського удару.

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