В Одессе был слышен взрыв - предупреждали о скоростной цели на город

Предупреждали о скоростной цели

Одесса (Иллюстративный скриншот)

В Одессе раздался звук взрыва, сообщили собеседники LIGA.net в городе. Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели.

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17:10. Объявлена воздушная тревога.

ПС пишут о движении скоростной цели на город.

17:11. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о движении ракеты в направлении города.

17:13. Раздался звук взрыва.

Мэр призвал оставаться в укрытиях.

17:25. Отбой тревоги.

В ночь на 9 мая российские оккупационные войска атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа Shahed, украинским военным удалось сбить почти все.

Сегодня же совместную пресс-конференцию президента Зеленского и главы Европарламента Метсолы сорвала воздушная тревога, объявленная из-за очередной угрозы атаки с воздуха со стороны РФ.

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