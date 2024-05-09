В Одессе был слышен взрыв - предупреждали о скоростной цели на город
В Одессе раздался звук взрыва, сообщили собеседники LIGA.net в городе. Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели.
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17:10. Объявлена воздушная тревога.
ПС пишут о движении скоростной цели на город.
17:11. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о движении ракеты в направлении города.
17:13. Раздался звук взрыва.
Мэр призвал оставаться в укрытиях.
17:25. Отбой тревоги.
- В ночь на 9 мая российские оккупационные войска атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа Shahed, украинским военным удалось сбить почти все.
- Сегодня же совместную пресс-конференцию президента Зеленского и главы Европарламента Метсолы сорвала воздушная тревога, объявленная из-за очередной угрозы атаки с воздуха со стороны РФ.
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