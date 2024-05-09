В Одесі було чути вибух – попереджали про швидкісну ціль на місто

Одеса (Ілюстративний скриншот)

В Одесі пролунав звук вибуху, повідомили співрозмовники LIGA.net у місті. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі.

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17:10. Оголошено повітряну тривогу.

ПС пишуть про рух швидкісної цілі на місто.

17:11. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про рух ракети у напрямку міста.

17:13. Пролунав звук вибуху.

Міський голова закликав залишатися в укриттях.

17:25. Відбій тривоги.

У ніч проти 9 травня російські окупаційні війська атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу Shahed, українським військовим вдалося збити майже всі.

Сьогодні ж спільну пресконференцію президента Зеленського та голови Європарламенту Мецоли зірвала повітряна тривога, оголошена через чергову загрозу атаки з повітря з боку РФ.

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