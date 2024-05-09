В Одесі було чути вибух – попереджали про швидкісну ціль на місто
В Одесі пролунав звук вибуху, повідомили співрозмовники LIGA.net у місті. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
17:10. Оголошено повітряну тривогу.
ПС пишуть про рух швидкісної цілі на місто.
17:11. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про рух ракети у напрямку міста.
17:13. Пролунав звук вибуху.
Міський голова закликав залишатися в укриттях.
17:25. Відбій тривоги.
- У ніч проти 9 травня російські окупаційні війська атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу Shahed, українським військовим вдалося збити майже всі.
- Сьогодні ж спільну пресконференцію президента Зеленського та голови Європарламенту Мецоли зірвала повітряна тривога, оголошена через чергову загрозу атаки з повітря з боку РФ.
Читайте також: Росія вдарила по підприємству у Харкові, поранені люди. Також є влучання в Одесі