В Одессе слышны взрывы – россияне атакуют "шахедами"
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

Российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В Одессе слышны взрывы, сообщили собеседники LIGA.net в городе.

С 21:27 Воздушные силы сообщали о движении "шахедов" из Черного моря в Одесскую и Николаевскую области.

Жители начали слышать взрывы в районе 22:25-22:30.

22:35. "БпЛА типа "Shahed" сменили курс на Одессу! Находитесь в укрытиях", - написали Воздушные силы.

22:36. Взрывы в Одессе сообщил журналист LIGA.net.

Новость дополняется...

Новость дополняется...