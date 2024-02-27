В Одессе слышны взрывы – россияне атакуют "шахедами"
Российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В Одессе слышны взрывы, сообщили собеседники LIGA.net в городе.
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С 21:27 Воздушные силы сообщали о движении "шахедов" из Черного моря в Одесскую и Николаевскую области.
Жители начали слышать взрывы в районе 22:25-22:30.
22:35. "БпЛА типа "Shahed" сменили курс на Одессу! Находитесь в укрытиях", - написали Воздушные силы.
22:36. Взрывы в Одессе сообщил журналист LIGA.net.
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