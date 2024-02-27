В Одесі гриміли вибухи – росіяни атакували "шахедами"
Російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. В Одесі чути вибухи, повідомили співрозмовники LIGA.net у місті.
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З 21:27 Повітряні сили повідомляли про рух "шахедів" з Чорного моря на Одеську та Миколаївську області.
Містяни почали чути вибухи близько 22:25-22:30.
22:35. "БпЛА типу "Shahed" змінили курс на Одесу! Перебувайте в укриттях", – написали Повітряні сили.
22:36. Вибухи в Одесі, повідомив журналіст LIGA.net.
О 22:46 У місті знову прогриміли вибухи.
23:08. Відбій загрози "шахедів".
- У ніч проти 23 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками, влучивши у багатоквартирний будинок у Дніпрі та підприємство в Одесі. Внаслідок прильотів є постраждалі та загиблі, в обох містах людей рятували з-під завалів.
- Тоді один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси, спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охоронницю, вона не постраждала.
- У ніч проти 24 лютого внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування із загорянням житлового будинку в Одесі, одна людина загинула.