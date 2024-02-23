Росія атакувала Одесу безпілотниками: пожежа у житловому будинку, двоє постраждалих

Росія у ніч проти 24 лютого атакувала Одеську область безпілотниками

Обстріл Одеси, 8 лютого. Ілюстративне зображення

Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування із загорянням житлового будинку в Одесі, двоє людей у важкому стані доправлені до лікарні. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

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"Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні. На місці працюють всі відповідні служби", – написав він.

Кіпер зазначив, що наразі тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди.

Повітряну тривогу оголосили в області близько 20:45, пізніше у Повітряних силах кілька разів інформували про рух російських безпілотників в області та місті.

У ніч проти 23 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками, влучивши у багатоквартирний будинок у Дніпрі та підприємство в Одесі. Внаслідок прильотів є постраждалі та загиблі, в обох містах людей рятували з-під завалів.

Тоді один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси, спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охоронницю, вона не постраждала.

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