Россия атаковала Одессу беспилотниками: пожар в жилом доме, двое пострадавших

Обстрел Одессы, 8 февраля. Иллюстративное изображение

В результате вражеских обстрелов возникло разрушение с возгоранием жилого дома в Одессе, два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.

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"Пока известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На месте работают все соответствующие службы", – написал он.

Кипер отметил, что сейчас продолжаются поисковые работы и тушение пожара, под завалами могут находиться люди.

Воздушную тревогу объявили в области около 20:45, позже в Воздушных силах несколько раз информировали о движении российских беспилотников в области и городе.

В ночь на 23 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками, попав в многоквартирный дом в Днепре и предприятие в Одессе. В результате прилетов есть пострадавшие и погибшие, в обоих городах людей спасали из-под завалов.

Тогда один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы, вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала.

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