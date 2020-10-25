В Одессе – Труханов, в Днепре – Филатов: экзитпол Шустера
Ни один из действующих мэров Днепра и Одессы не смог победить сразу же в первом туре
По даным экзитпола, проведенного Liberty Report, в Одессе и Днепре лидируют действующие мэры Геннадий Труханов и Борис Филатов, но ни один из них не набрал более 50% голосов избирателей. А значит, второй тур будет в обоих городах. Данные были обнародованы во время эфира Свободы слова с Савиком Шустером.
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Одесса, мэр:
- Геннадий Труханов (34,4%)
- Николай Скорик (17,9%)
- Олег Филимонов (13,75%)
- Петр Обухов (12,52%)
- Сергей Кивалов (5,44%)
Таким образом, во втором туре Труханов встретится с Филимоновым или Скориком.
Днепр, мэр:
- Борис Филатов (44,47%)
- Загид Краснов (14,44%)
- Александр Вилкул (11,27%)
- Сергей Рыженко (10,6%)
- Сергей Никитин (8,81%).
Главными соперниками Филатова во втором туре станут Краснов или Вилкул.
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