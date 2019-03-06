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06.03.2019, 10:55

В Одесский порт зашли два турецких военных корабля

В Одесский порт зашли два турецких военных корабля - Фото
Фото: скриншот видео

В рамках ежегодных учений ВМС Турции в Одесский порт зашли корабли Barbaros и Marti

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В Одесский порт зашли два корабля Военно-морских сил Турецкой Республики. Об этом сообщает Думская.

Фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti пришвартовались у 16 причала морского вокзала.

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"Дружеский визит в Одессу проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции "Голубая родина – 2019" (Mavi Vatan — 2019)", - уточняет издание.

В ходе маневров 67 турецких боевых кораблей с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях, в том числе, посетят порты РФ.

Одесситы смогут побывать на кораблях.

Фрегат TCG Barbaros (F244) относится к классу фрегатов типа МЕКО 200. Корабль построен в Германии компанией Blohm+Voss и принят на вооружение в 1997 году. На борту фрегата - разнообразное ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение, в том числе восемь шахтных пусковых установок Mk 41 для зенитных ракет Sea Sparrow и восемь установок для противокорабельных ракет "Гарпун". Авиационное вооружение – вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.

Штурмовой катер TCG Marti принят на вооружение ВМС Турции в августе 1978 года. Это второй из восьми построенных катеров типа Dogan. Он вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками. На кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты "Гарпун".

Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.

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Теги: одесса
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