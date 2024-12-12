В Одесской области мужчина сжег сельский совет по заказу – Нацполиция

Сообщается, что неизвестный обещал ему вознаграждение за поджог, но денег он так и не получил

Задержанный (Фото: Нацполиция)

В Одесской области в одном из сел Березовской общины мужчина поджег помещение сельсовета по заказу. Об этом сообщили в Нацполиции региона.

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Событие произошло несколько дней назад. Пожар обнаружил председатель Старостинского округа, когда утром пришел на работу. В результате огня дотла выгорел холл сельсовета.

Правоохранители задержали 20-летнего местного жителя в то же утро. Они выяснили, что в одном из мессенджеров неизвестный предложил за деньги сжечь находящееся в сельсовете почтовое отделение. Задержанный согласился.

Выяснилось, что мужчина в комендантский час разбил в здании сельсовета два окна, поджег спичками бумагу, что принес с собой, и бросил внутрь. Огонь разгорелся в холле, в результате чего в нем выгорело все имущество.

Предварительный ущерб правоохранители оценили в 85 000 грн. Задержанный так и не получил вознаграждение за "выполненное дело".

Задержанному сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения. За совершенное ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители изъяли у мужчины вещественные доказательства, в частности одежду, в которой молодой человек мог совершить поджог, и мобильный телефон с перепиской с заказчиком.