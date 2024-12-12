В Одеській області чоловік спалив сільську раду на замовлення – Нацполіція

Повідомляється, що невідомий обіцяв йому винагороду за підпал, але грошей він так і не отримав

Затриманий (Фото: Нацполіція)

В Одеській області в одному із сіл Березівської громади чоловік підпалив приміщення сільради на замовлення. Про це повідомили у Нацполіції регіону.

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Подія сталася кілька днів тому. Пожежу виявив голова Старостинського округу, коли прийшов вранці на роботу. Внаслідок вогню вщент вигорів хол сільради.

Правоохоронці затримали 20-річного місцевого мешканця того ж ранку. Вони з'ясували, що в одному з месенджерів невідомий запропонував за гроші спалити поштове відділення, що знаходиться в сільраді. Затриманий погодився.

З'ясувалося, що чоловік у комендантську годину розбив у будівлі сільради два вікна, підпалив сірниками папір, який приніс із собою, і кинув усередину. Вогонь розгорівся в холі, унаслідок чого в ньому вигоріло все майно.

Попередню шкоду правоохоронці оцінили у 85 000 грн. Затриманий так і не отримав винагороду за "виконану справу".

Затриманому повідомили про підозру та вже обрали запобіжний захід. За скоєне йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці вилучили у чоловіка речові докази, зокрема одяг, в якому молодик міг скоїти підпал, та мобільний телефон із листуванням із замовником.