В Одесской ОВА говорят, что в этом году "публичный доступ" к пляжам области будет запрещен

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в этом году не будет свободного доступа к пляжам в Одессе. Об этом он сказал в эфире телеканала Киев.

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По словам Братчука, попадания вражеских ракет в здания курортной сферы "говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет..."

Он уточнил, что не будет "публичного доступа, широкого доступа к пляжам Одесской области, к открытым, там, где есть заминированные участки".

"Мы должны дать возможность людям отдыхать. И, прежде всего, нашим защитникам, которые возвращаются с фронта на отдых и должні получить определенный перечень услуг", – сказал спикер ОВА.

В мае прошлого года в Одесской ОВА также заявляли, что все пляжи в течение сезона будут закрыты. Однако периодически на пляжах области отдыхающие подрывались на минах.

Вадим Ребрина

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