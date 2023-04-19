В Одесской ОВА говорят, что в этом году "публичный доступ" к пляжам области будет запрещен
19.04.2023, 16:54
Одесса, пляж (фото - pixabay.com)
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в этом году не будет свободного доступа к пляжам в Одессе. Об этом он сказал в эфире телеканала Киев.
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По словам Братчука, попадания вражеских ракет в здания курортной сферы "говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет..."
Он уточнил, что не будет "публичного доступа, широкого доступа к пляжам Одесской области, к открытым, там, где есть заминированные участки".
"Мы должны дать возможность людям отдыхать. И, прежде всего, нашим защитникам, которые возвращаются с фронта на отдых и должні получить определенный перечень услуг", – сказал спикер ОВА.
- В мае прошлого года в Одесской ОВА также заявляли, что все пляжи в течение сезона будут закрыты. Однако периодически на пляжах области отдыхающие подрывались на минах.
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