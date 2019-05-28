В Одессу вернулись еще пять задержанных в Египте моряков

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В Одессу сегодня, 28 мая, вернулись еще пятеро украинских моряков, задержанных в декабре прошлого года во внутренних водах Египта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Они прилетели рейсом из Стамбула.

Экипаж судна Sea Shark с 1,1 млн баррелей нефти, на котором находились, в том числе, 17 граждан Украины, в декабре прошлого года задержали во внутренних водах Египта. По информации экипажа, танкер задержали из-за неумышленного, а случайного входа в территориальные воды страны.

Капитан Виталий Нестеренко заявил, что ситуация критическая и "есть угроза жизням" украинских моряков.



Вчера в аэропорт Одессы вернулись еще четверо моряков с танкера.