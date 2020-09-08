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В Офисе генпрокурора анонсировали аттестацию местных прокуратур

08.09.2020, 07:05
В Офисе генпрокурора анонсировали аттестацию местных прокуратур - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

В 2020 году реформа прокуратуры подразумевает формирование областных прокуратур, аттестацию их сотрудников и набор специалистов не из системы

Аттестация сотрудников местных прокуратур начнется в конце сентября. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова провела встречу с международными партнерами, на которой обсуждалось текущее состояние реформы прокуратуры.

В качестве основных этапов реформы в 2020 году на встрече были названы формирование новых областных прокуратур, начало аттестации местных прокуроров в конце сентября, второй набор в Офис генпрокурора специалистов не из системы.

Денис Юдин
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