В Офисе генпрокурора анонсировали аттестацию местных прокуратур
08.09.2020, 07:05
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
В 2020 году реформа прокуратуры подразумевает формирование областных прокуратур, аттестацию их сотрудников и набор специалистов не из системы
Аттестация сотрудников местных прокуратур начнется в конце сентября. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Генпрокурор Ирина Венедиктова провела встречу с международными партнерами, на которой обсуждалось текущее состояние реформы прокуратуры.
В качестве основных этапов реформы в 2020 году на встрече были названы формирование новых областных прокуратур, начало аттестации местных прокуроров в конце сентября, второй набор в Офис генпрокурора специалистов не из системы.
- В сентябре 2019 года был принят закон о реформе прокуратуры: он, в частности, регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации.
- Первую волну аттестации не прошли больше 50% сотрудников Генпрокуратуры.
- 5 марта Рада отправила в отставку с должности генпрокурора Руслана Рябошапку.
- 17 марта генпрокурором была назначена Венедиктова.
- Указом от 15 апреля Венедиктова изменила состав комиссии по аттестации, вернув возможность назначения на должности в прокуратуре только голосами прокуроров.
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