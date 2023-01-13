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В оккупированном Бердянске взрывы в районе аэродрома – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 20:20
В оккупированном Бердянске взрывы в районе аэродрома – видео - Фото
Взрыв в Бердянске (Фото - Telegram Петро Андрющенко)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в районе аэродрома произошли три взрыва. Об этом сообщает "Суспільне".  

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О взрывах сообщила глава военной администрации Бердянска Виктория Галицина.

Она сказала, что пока "нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники", но "пожар очень большой".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в Telegram видео пожара. 

Одновременно в пропагандистских медиа страны-агрессора появились сообщения, что якобы в Бердянске взорвалась машина назначенного россиянами гауляйтера Бердянского района Алексея Кичигина. Сообщается, что "Кичигин вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля и поэтому не пострадал".

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Сергій Бережний
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взрыв пожар бердянск Алексей Кичигин
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