В Окружной суд подали второй иск о паспорте в форме книжечки

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В Окружной админсуд Киева поступил иск к Центральному межрегиональному управлению ГМС Киева и области о выдаче паспорта в форме книжечки, сообщает пресс-служба суда.

Родители, чьей дочери исполнилось 16 лет, просят оформить и выдать паспорт в форме книжечки.

Сейчас решается вопрос об открытии производства в административном деле.

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Ранее сегодня сообщалось о еще одном иске, который подали также родители 16-летней девушки.

В ноябре 2018-го МВД и ГМС инициировали пересмотр стандартов фотографирования на документы, чтобы была возможность делать фотографию в шапке или хиджабе.

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