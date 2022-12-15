В ООН пока не видят возможности для расширения Черноморской зерновой инициативы – Reuters

Черноморскую зерновую инициативу вряд ли удастся в ближайшее время расширить через добавление новых портов отгрузки или сокращение времени досмотра грузовых судов. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает Reuters.

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В ООН считают маловероятным, что к Черноморской зерновой инициативе удастся в ближайшее время подключить дополнительные порты Украины или сократить время досмотра отправленных в ее рамках грузовых судов.

Ранее Украина предложила подключить грузовые порты в дополнение к тем трем, что были согласованы для отгрузки продовольствия в рамках инициативы.

Гриффитс сказал, что не видит возможности реализовать это предложение в ближайшей перспективе.

"Было бы здорово, если бы его можно было расширить, чем больше зерна попадает в мир, тем лучше с нашей точки зрения, с точки зрения мира. Но я не думаю, что это возможно сделать сразу", – сказал он.

9 декабря Зеленский обвинил Россию в торможении работы Черноморской зерновой инициативы. Некоторые суда с украинским зерном вынуждены ждать проверку более месяца.

11 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках зерновой инициативы за четыре месяца удалось вывезти из Украины более 13 млн тонн аграрной продукции, и высказался за то, чтобы начать вывоз этим коридором и другой продукции.

Сергій Бережний

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