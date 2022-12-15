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В ООН пока не видят возможности для расширения Черноморской зерновой инициативы – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 17:12
В ООН пока не видят возможности для расширения Черноморской зерновой инициативы – Reuters - Фото
Мартин Гриффитс (Фото - ООН)

Черноморскую зерновую инициативу вряд ли удастся в ближайшее время расширить через добавление новых портов отгрузки или сокращение времени досмотра грузовых судов. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает Reuters.

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В ООН считают маловероятным, что к Черноморской зерновой инициативе удастся в ближайшее время подключить дополнительные порты Украины или сократить время досмотра отправленных в ее рамках грузовых судов.

Ранее Украина предложила подключить грузовые порты в дополнение к тем трем, что были согласованы для отгрузки продовольствия в рамках инициативы.

Гриффитс сказал, что не видит возможности реализовать это предложение в ближайшей перспективе.

"Было бы здорово, если бы его можно было расширить, чем больше зерна попадает в мир, тем лучше с нашей точки зрения, с точки зрения мира. Но я не думаю, что это возможно сделать сразу", – сказал он.

Сергій Бережний
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ООН Мартин Гриффитс зерновой коридор зерновая инициатива
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