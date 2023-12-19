В ООН призвали Россию защитить от России гражданских в зоне оккупации России

В офисе ООН по правам человека назвали "масштабным провалом" то, что РФ не защитила от самой себя мирных жителей Украины

Фолькер Тюрк (Фото - EPA)

В ООН назвали "масштабным провалом" то, что Россия не смогла защитить от самой себя гражданское население на временно оккупированных Россией территориях Украины. Об этом сообщает Voice of America.

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Глава офиса ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что эксперты ООН подтвердили уже 10 000 случаев гибели гражданских после начала полномасштабного вторжения России в Украину, хотя настоящее число жертв, вероятно, значительно больше.

Как пояснил Тюрк, большинство мирных жителей погибли в районах боевых действий в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, однако также "значительные потери" среди гражданских вызваны ракетными обстрелами РФ городов Украины.

Офис по правам человека ООН также задокументировал случаи неправомерных задержаний и насильственных исчезновений людей на временно оккупированных Россией территориях. Отмечается, что Россия также не предоставила экспертам ООН доступ к военнопленным.

Тюрк призвал Россию обеспечить "полное соблюдение международных норм прав человека и международного гуманитарного права".

Он также обратился "ко всем государствам, особенно имеющим влияние" и пригласил их "призывать к немедленным и решительным мерам с обеих сторон" для соблюдения прав человека и "минимизации вреда гражданскому населению".

8 ноября Тюрк заявил, что после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября "военные преступления совершали обе стороны".

В июле 2022 года верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ВСУ "не полностью соблюдали" международное гуманитарное право, хоть и в гораздо меньшем масштабе, чем Россия. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал такую конструкцию неприемлемой.

В январе 2023 года Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных мин ПОМ-3 "Медальон". МИД Украины заявило, что страна полностью выполняет взятые на себя международные обязательства на фоне совершения россиянами военных преступлений и геноцида украинского народа.

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