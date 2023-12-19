В ООН закликали Росію захистити від Росії цивільних у зоні окупації Росії

В офісі ООН з прав людини назвали "масштабним провалом" те, що РФ не захистила від самої себе мирних жителів України

Фолькер Тюрк (Фото - EPA)

В ООН назвали "масштабним провалом" те, що Росія не змогла захистити від себе цивільне населення на тимчасово окупованих Росією територіях України. Про це повідомляє Voice of America.

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Голова офісу ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що експерти ООН підтвердили вже 10 000 випадків загибелі цивільних після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча справжня кількість жертв, ймовірно, є значно більшою.

Як пояснив Тюрк, більшість мирних жителів загинули в районах бойових дій у Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях, проте також "значні втрати" серед цивільних спричинені ракетними обстрілами РФ міст України.

Офіс з прав людини ООН також задокументував випадки неправомірних затримань та насильницьких зникнень людей на тимчасово окупованих Росією територіях. Зазначається, що Росія також не надала експертам ООН доступу до військовополонених.

Тюрк закликав Росію забезпечити "повне дотримання міжнародних норм прав людини та міжнародного гуманітарного права".

Він також звернувся "до всіх держав, особливо таких, що можуть впливати", і запросив їх "закликати до негайних і рішучих заходів з обох сторін" для дотримання прав людини та "мінімізації шкоди цивільному населенню".

8 листопада Тюрк заявив, що після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня "воєнні злочини вчиняли обидві сторони".

У липні 2022 року верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що ВСУ "не повністю дотримувалися" міжнародного гуманітарного права, хоч і в набагато меншому масштабі, ніж Росія. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав таку конструкцію неприйнятною.

У січні 2023 року Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні заборонених мін ПОМ-3 "Медальйон". МЗС України заявило, що країна повністю виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання на тлі скоєння росіянами воєнних злочинів та геноциду українського народу.

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