В ООН заявили, что позиция России по зерновой сделке "делает недоступным право на питание"

В ООН заявили, что позиция России по возможному возобновлению зерновой сделки "делает недоступным право на питание". Об этом сказал глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк в Женеве, цитирует его Sky News.

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По его словам, выход РФ из зерновой сделки, а также постоянные атаки на украинскую инфраструктуру "делают право на питание недоступным для многих людей".

Он отметил, что высокий уровень недоедания наблюдается в Сомали и других странах Африки.

СПРАВКА. Черноморская зерновая инициатива (зерновое соглашение) была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Турцией, ООН и Украиной. Она предполагала безопасный экспорт зерна из черноморских портов Украины. До июля 2023 года соглашение продлевалось каждые три месяца. 17 июля истек ее очередной срок, после чего РФ заявила о выходе из соглашения из-за "неудовлетворения его требований". Основное требование, выдвигаемое российской стороной, – подключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT для проведения межгосударственных транзакций.

Для возобновления зернового соглашения Кремль ожидает снятия части санкций по поставке российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на сохранении санкций против России по зерновому соглашению. Он отметил, что санкций против экспорта сельскохозяйственной продукции России и так нет, а заявления Кремля по этому поводу — манипуляции.

Еще в июле Украина предложила Турции и ООН продолжить работу зернового коридора в Черном море без России. Для работы зернового коридора можно было привлечь турецкие военные корабли. Но в Турции такой шаг считают очень рискованным.

После выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы она заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда. 17 июля 2023 года президент Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.

После выхода из зерновой сделки Россия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области.

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