В Орловской области РФ в результате атаки дронов повреждена электростанция – видео

По информации местных властей, в результате атаки якобы никто не пострадал

Электросети (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 29 июля дроны-камикадзе атаковали Орловскую область России, в результате чего повреждение получила электростанция. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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Ночью в местных пабликах появились видео, на которых слышен пролет дронов и звуки взрывов. Около 01:00 Клычков написал, что в небе над Глазуновским районом якобы были сбиты два беспилотника.

Руководитель российского региона отметил, что травмированных якобы нет, однако повреждения получила местная электростанция.

"Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранители", – резюмировал он.

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

В ночь на 28 июля в Курской области России после атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе "Полевая".

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что ее поразили силами и средствами СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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