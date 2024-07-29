У Орловській області РФ унаслідок атаки дронів пошкоджено електростанцію – відео

За інформацією місцевої влади, унаслідок атаки нібито ніхто не постраждав

Електромережі (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 29 липня дрони-камікадзе атакували Орловську область Росії, унаслідок чого пошкодження отримала електростанція. Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

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Уночі у місцевих пабліках з’явились відео, на яких чутно проліт дронів та звуки вибухів. Близько 01:00 Кличков написав, що у небі над Глазуновським районом нібито було збито два безпілотники.

Очільник російського регіону зазначив, що травмованих нібито немає, однак пошкодження отримала місцева електростанція.

"Оперативні служби займаються усуненням наслідків повітряної атаки, на місці події працюють правоохоронці", – резюмував він.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

У ніч проти 28 липня у Курській області Росії після атаки безпілотників почалася пожежа на нафтобазі "Польова".

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що її уразили силами й засобами СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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