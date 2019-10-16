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В Панаме закрыли дело по Порошенко, подан ответный иск к Портнову

В Панаме закрыли дело по Порошенко, подан ответный иск к Портнову - Фото
Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)
16.10.2019, 12:01

Адвокаты пятого президента заявили, что в июле экс-замглавы АП при Януковиче "пытался распространить юридический троллинг" вне Украины, но тщетно

Панамская прокуратура проверила сведения и закрыла дело против Петра Порошенко, начатое по заявлению Андрея Портнова, и теперь по жалобе адвокатов пятого президента там начнут расследовать дело уже против экс-замглавы Администрации президента при Януковиче. Об этом на брифинге рассказали адвокаты Порошенко.

Ответное дело в Панаме зарегистрировали 13 октября. Юристы Порошенко обвиняют Портнова в совершении преступления по ст. 384 УК Панамы (подача заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения).

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Адвокаты пятого президента заявили, что в Украине также поднимали вопрос о привлечении Портнова к ответственности - за то же самое. Было открыто производство.

"Но следователи Нацполиции молниеносно его закрыли", - посетовали защитники Порошенко. По их словам, решение о закрытии дела сейчас обжалуется в суде.

Справка. 6 августа 2019 года Портнов заявил, что спепрокурор Панамы открыл уголовное дело против Порошенко. Он утверждал, что компании, якобы связанные с пятым президентов, "осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем", и выражал надежду, что ГПУ "обратится с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру". 3 октября панамская прокуратура закрыла дело.

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