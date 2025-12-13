В Париже отменили встречу по мирному плану – RMF24

Собеседник в Елисейском дворце сообщил, что встречи во Франции по мирному урегулированию не будет

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: Graeme Sloan / EPA)

Встреча 13 декабря в Париже относительно мирного плана для окончания войны РФ против Украины не состоится. Об этом заявило польское медиа RMF24 со ссылкой на собеседника в Елисейском дворце, администрации президента Франции.

Накануне вечером он сообщил, что встречи по Украине во французской столице не будет. Медиа не приводит других подробностей.

Читайте также Ядовитая пилюля Трампа к Рождеству. Почему уход из Донбасса приведет к третьему вторжению России

Ранее американский ресурс Axios, со ссылкой на неназванного представителя Белого дома и украинского чиновника, заявлял, что 13 декабря в Париже должна была состояться встреча высокопоставленных чиновников Украины, Франции, Германии и Великобритании. Однако пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Ливитт указывала, что на тот момент не было окончательного решения об участии Америки в этих переговорах.

Axios указывал, что в этой встрече должны были присутствовать советники по вопросам нацбезопасности Украины и ее европейских партнеров, однако было неизвестно, должен ли был присоединиться к ней государственный секретарь Марко Рубио. Он также занимает должность исполняющего обязанности такого советника.

Между тем издание The Wall Street Journal, цитируя неназванных чиновников, заявило, что спецпосланник главы США Стив Уиткофф встретится по поводу мирного плана с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским в Берлине в эти выходные.

В пресс-службе немецкого канцлера Фридриха Мерца сообщали, что его встреча с Зеленским запланирована на 15 декабря.