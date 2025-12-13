У Парижі скасували зустріч щодо мирного плану – RMF24

Співрозмовник у Єлисейському палаці повідомив, що зустрічі у Франції щодо мирного врегулювання не буде

Дональд Трамп (Ілюстративне фото: Graeme Sloan / EPA)

Зустріч 13 грудня у Парижі стосовно мирного плану для закінчення війни РФ проти України не відбудеться. Про це заявило польське медіа RMF24 з посиланням на співрозмовника в Єлисейському палаці, адміністрації президента Франції.

Напередодні ввечері він повідомив, що зустрічі стосовно України у французькій столиці не буде. Медіа не наводить інших деталей.

Читайте також Отруйна пігулка Трампа до Різдва. Чому вихід із Донбасу призведе до третього вторгнення Росії

Раніше американський ресурс Axios, з посиланням на неназваного представника Білого дому та українського чиновника, заявляв, що 13 грудня у Парижі мала відбутись зустріч високопосадовців України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Однак речниця адміністрації президента США Керолайн Лівітт вказувала, що на той момент не було остаточного рішення стосовно участі Америки у цих переговорах.

Axios вказував, що у цій зустрічі мали бути присутні радники з питань нацбезпеки України та її європейських партнерів, однак було невідомо, чи мав доєднатися до неї державний секретар Марко Рубіо. Він також обіймає посаду виконувача обов'язків такого радника.

Тим часом видання The Wall Street Journal, цитуючи неназваних посадовців, заявило, що спецпосланець глави США Стів Віткофф зустрінеться з приводу мирного плану з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським у Берліні цими вихідними.

У пресслужбі німецького канцлера Фрідріха Мерца повідомляли, що його зустріч з Зеленським запланована на 15 грудня.