В Перми возобновили набор вагнеровцев. Ими теперь руководит сын Пригожина – росСМИ
В российской Перми якобы возобновили набор в ряды террористической группы Вагнера, которая теперь входит в состав Росгвардии, пишут российские пропагандистские издания. Наемниками командует Павел Пригожин – сын ликвидированного главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.
Информация о наборе появилась в Telegram-канале группы Вагнера в Перми 30 октября.
Пермский представитель террористической организации подтвердил пропагандистам подлинность информации о наборе.
По его словам, сейчас группа Вагнера вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын ликвидированного Евгения Пригожина Павел.
"У нас все осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в частности уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие – берем только людей из гражданки, не из мест лишения свободы", – рассказал собеседник.
В Telegram-канале пишут, что со всеми, кто захочет стать участниками формирования, заключат контракты. Их готовы подписать с россиянами от 20 до 55 лет.
Читайте также: В Беларуси лечат бывших вагнеровцев, предварительно раненых в Украине – ССО
Комментарии