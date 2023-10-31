В Перми возобновили набор вагнеровцев. Ими теперь руководит сын Пригожина – росСМИ

В российской Перми якобы возобновили набор в ряды террористической группы Вагнера, которая теперь входит в состав Росгвардии, пишут российские пропагандистские издания. Наемниками командует Павел Пригожин – сын ликвидированного главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.

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Информация о наборе появилась в Telegram-канале группы Вагнера в Перми 30 октября.

Пермский представитель террористической организации подтвердил пропагандистам подлинность информации о наборе.

По его словам, сейчас группа Вагнера вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын ликвидированного Евгения Пригожина Павел.

"У нас все осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в частности уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие – берем только людей из гражданки, не из мест лишения свободы", – рассказал собеседник.

В Telegram-канале пишут, что со всеми, кто захочет стать участниками формирования, заключат контракты. Их готовы подписать с россиянами от 20 до 55 лет.

В конце сентября представитель Восточной группировки войск ВСУ подтвердил, что бывшие вагнеровцы вернулись на Бахмутское направление: в большинстве своем идут на определенные должности или в инструкторы и особой угрозы уже не несут.

Вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики террористической Группы Вагнера теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах, сообщили в ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.

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