UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Перми возобновили набор вагнеровцев. Ими теперь руководит сын Пригожина – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 19:22
В Перми возобновили набор вагнеровцев. Ими теперь руководит сын Пригожина – росСМИ - Фото
Вагнеровец (Фото: ЕРА, ANATOLY MALTSEV)

В российской Перми якобы возобновили набор в ряды террористической группы Вагнера, которая теперь входит в состав Росгвардии, пишут российские пропагандистские издания. Наемниками командует Павел Пригожин – сын ликвидированного главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.

Информация о наборе появилась в Telegram-канале группы Вагнера в Перми 30 октября.

Скриншот з Telegram

Пермский представитель террористической организации подтвердил пропагандистам подлинность информации о наборе.

По его словам, сейчас группа Вагнера вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын ликвидированного Евгения Пригожина Павел.

"У нас все осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в частности уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие – берем только людей из гражданки, не из мест лишения свободы", – рассказал собеседник.

В Telegram-канале пишут, что со всеми, кто захочет стать участниками формирования, заключат контракты. Их готовы подписать с россиянами от 20 до 55 лет.

  • В конце сентября представитель Восточной группировки войск ВСУ подтвердил, что бывшие вагнеровцы вернулись на Бахмутское направление: в большинстве своем идут на определенные должности или в инструкторы и особой угрозы уже не несут.
  • Вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики террористической Группы Вагнера теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах, сообщили в ВСУ.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.

Читайте также: В Беларуси лечат бывших вагнеровцев, предварительно раненых в Украине – ССО

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаевгений пригожинВагнер

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 