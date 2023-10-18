У Білорусі лікують колишніх вагнерівців, попередньо, поранених в Україні – ССО

У відомчі госпіталі силових структур Білорусі почали прибувати на лікування поранені бойовики зі складу розформованої терористичної Групи Вагнера. Попередньо, вони отримали поранення під час війни проти України, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля.

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"Супровід пораненим надають представники воєнної розвідки Збройних сил РФ. Попередньо, терористи отримали поранення на території України", – пише відомство.

Центр спротиву зауважує, що, окрім участі в агресії проти України, інструктори зі складу колишньої терористичної Групи Вагнера, які перебували в Білорусі, беруть активну участь у тренуванні бойовиків Хезболли в Сирії.

Раніше ЦНС писав, що частина вагнерівців, які виїхали з Білорусі до Африки, готували терористів з ХАМАС.

ДОВІДКА. Центр національного спротиву (ЦНС) — це підрозділ при командуванні Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який навчає цивільне населення методам спротиву окупантам та організовує цей спротив на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.