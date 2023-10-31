У Пермі відновили набір вагнерівців. Ними тепер керує син Пригожина – росЗМІ

У російській Пермі нібито відновили набір до лав терористичної групи Вагнера, яка тепер входить до складу Росгвардії, пишуть російські пропагандистські видання. Найманцями командує Павел Пригожин – син ліквідованого ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина.

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Інформація про набір з'явилася у Telegram-каналі групи Вагнера у Пермі 30 жовтня.

Пермський представник терористичної організації підтвердив пропагандистам правдивість інформації про набір.

За його словами, зараз група Вагнера увійшла до складу Росгвардіі та стала її підрозділом, яким керує син ліквідованого Євгена Пригожина Павел.

"У нас все залишилося як і раніше – атрибутика, символіка. Набираємо тих, хто вже має бойовий досвід, зокрема вже входив до складу ПВК. Єдина відмінність – беремо тільки людей із громадянки, не з місць позбавлення волі", – розповів співрозмовник.

У Telegram-каналі пишуть, що з усіма, хто захоче стати учасниками формування, укладуть контракти. Їх готові підписати з росіянами від 20 до 55 років.

Наприкінці вересня речник Східного угруповання військ ЗСУ підтвердив, що колишні вагнерівці повернулись на Бахмутський напрямок: здебільшого йдуть на певні посади або в інструктори й особливої загрози вже не несуть.

Колишні бойовики терористичної Групи Вагнера, які повернулись на війну проти України, тепер працюють на Міноборони РФ або в його підпорядкованих структурах, повідомили у ЗСУ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що терористичної Групи Вагнера більше не існує, "медійний" ефект повернення колишніх вагнерівців на Бахмутський напрямок більший, аніж його реальне значення.

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