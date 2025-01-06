В Покровске все еще находятся 7300 человек, эвакуация замедлилась – власть

10 дней назад в городе оставались 7500 человек, сегодня – 7300

Фото: ЕРА/Maria Senovilla

В Покровске Донецкой области по состоянию на 6 января остаются 7300 человек, эвакуация замедлилась. Об этом в эфире Суспильного сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

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"Ситуация с безопасностью у нас ухудшается, потому что постоянно бьют последние недели из артиллерии, КАБы по погоде, FPV-дроны постоянно — просто замучили. На данный момент эвакуация у нас немного снизилась, от пяти до 10 человек выезжают за сутки", – сказал он.

По словам Добряка, 10 дней назад в городе оставались 7500 человек, сегодня – 7300.

Он отметил, что российские обстрелы дронами нанесли значительный ущерб коммунальной технике в городе, в том числе мусоровозам и водовозкам. Такие атаки длятся уже семь недель.

В городе осталось всего несколько магазинов и аптек. Также работают сотрудники территориального центра, которые пытаются убедить пожилых людей выехать из общины, сообщил начальник городской военной администрации. Коммунальщики продолжают вывозить мусор, функционирует ритуальная служба, рассказал глава ГВА.

По его словам, в некоторых районах города коммунальщики пытаются консервировать здания, где это возможно, но основная их деятельность сосредоточена в Родинском и населенных пунктах, где ситуация с безопасностью позволяет работать.

Добряк также отметил, что шахты больше не действуют, а работники теплосети собственными силами обустроили две котельные для обогрева больниц.

Наступление российских оккупантов на Покровск (Карта: DeepState)

30 декабря 2024 года главком Сырский сообщил, что в последнюю неделю российские войска теряют в Донецкой области до 1700 человек в сутки.

По данным Минобороны, в декабре 2024 года зафиксированы наибольшие безвозвратные и санитарные потери живой силы агрессора – 48 670 человек, что стало рекордным показателем с начала вторжения.