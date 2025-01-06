У Покровську все ще перебувають 7300 людей, евакуація сповільнилася – влада
У Покровську Донецької області станом на 6 січня залишаються 7300 людей, евакуація сповільнилася. Про це в ефірі Суспільного повідомив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
"Безпекова ситуація у нас погіршується, бо гатять постійно останні тижні з артилерії, КАБи по погоді, FPV-дрони постійно — просто замучили. На зараз евакуація у нас трохи знизилась, від п'яти до 10 людей виїжджають за добу", – сказав він.
За словами Добряка, 10 днів тому в місті залишалися 7500 людей, сьогодні – 7300.
Він зазначив, що російські обстріли дронами завдали значної шкоди комунальній техніці в місті, зокрема сміттєвозам і водовозкам. Такі атаки тривають уже сім тижнів.
У місті залишилося лише кілька магазинів та аптек. Також працюють співробітники територіального центру, які намагаються переконати літніх людей виїхати з громади, повідомив начальник міської військової адміністрації. Комунальники продовжують вивозити сміття, функціонує ритуальна служба, розповів очільник МВА.
За його словами, у деяких районах міста комунальники намагаються консервувати будівлі, де це можливо, але основна їхня діяльність зосереджена в Родинському та населених пунктах, де безпекова ситуація дає змогу працювати.
Добряк також зазначив, що шахти більше не діють, а працівники тепломережі власними силами облаштували дві котельні для обігріву лікарень.
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