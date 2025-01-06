У Покровську все ще перебувають 7300 людей, евакуація сповільнилася – влада

10 днів тому в місті залишалися 7500 людей, сьогодні – 7300

Фото: ЕРА/Maria Senovilla

У Покровську Донецької області станом на 6 січня залишаються 7300 людей, евакуація сповільнилася. Про це в ефірі Суспільного повідомив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

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"Безпекова ситуація у нас погіршується, бо гатять постійно останні тижні з артилерії, КАБи по погоді, FPV-дрони постійно — просто замучили. На зараз евакуація у нас трохи знизилась, від п'яти до 10 людей виїжджають за добу", – сказав він.

За словами Добряка, 10 днів тому в місті залишалися 7500 людей, сьогодні – 7300.

Він зазначив, що російські обстріли дронами завдали значної шкоди комунальній техніці в місті, зокрема сміттєвозам і водовозкам. Такі атаки тривають уже сім тижнів.

У місті залишилося лише кілька магазинів та аптек. Також працюють співробітники територіального центру, які намагаються переконати літніх людей виїхати з громади, повідомив начальник міської військової адміністрації. Комунальники продовжують вивозити сміття, функціонує ритуальна служба, розповів очільник МВА.

За його словами, у деяких районах міста комунальники намагаються консервувати будівлі, де це можливо, але основна їхня діяльність зосереджена в Родинському та населених пунктах, де безпекова ситуація дає змогу працювати.

Добряк також зазначив, що шахти більше не діють, а працівники тепломережі власними силами облаштували дві котельні для обігріву лікарень.

Наступ російських окупантів на Покровськ (Карта: DeepState)

30 грудня 2024 року головком Сирський повідомив, що останнім тижнем російські війська втрачають у Донецькій області до 1700 осіб на добу.

За даними Міноборони, у грудні 2024 року зафіксовано найбільші безповоротні та санітарні втрати живої сили агресора – 48 670 осіб, що стало рекордним показником від початку вторгнення.