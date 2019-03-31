В полицию поступило более 150 сообщений о нарушениях на выборах

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Сегодня по состоянию на 11:00 в органы полиции поступило 151 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В полиции уточнили статистику сообщений по областям: в Донецкой области - 21, Киеве - 19, Днепропетровской - 17, Одесской - 15, Харьковской - 12, Сумской и Кировоградской - по 10, Запорожской - 9, Закарпатской - 6, Луганской и Киевской - по 5, Волынской и Херсонской - по 4, Черкасской и Черниговской - по 3, Винницкой и Николаевской - по 2, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской - по 1.

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Отмечается, что указанные факты нарушений в основном связаны с:

незаконной агитацией - 13 (Киев - 8, Винницкая, Запорожская, Киевская, Сумская и Харьковская области - по 1);

подкупом избирателя - 6 (Закарпатская область - 2, Донецка, Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская области - по 1);

повреждением бюллетеня - 7 (Херсонская область - 2, Запорожская, Полтавская, Черкасская, Житомирская области и Киев - по 1);

фотографированием бюллетеней - 12 (Донецкая, Запорожская, Кировоградская и Харьковская области - по 2, Одесская, Днепропетровская, Луганская и Киев - по 1);

кража кабеля - 1 (Кировоградская область);

Попыткой вынесения бюллетеня из участка - 5 (Киев - 2, Житомирская, Луганская и Черниговская области - по 1).

По одному факту (фальсификация избирательных документов) в Херсонской области начато уголовное производство.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.