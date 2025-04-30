У Польщі громадянам роздадуть інструкції, як діяти під час війни

Брошуру можна буде отримати в поштову скриньку або в електронному вигляді

Цезарий Томчик (Фото:x.com/CTomczyk)

Жителям Польщі восени видадуть "Посібник із безпеки" з інструкціями на випадок військового конфлікту чи іншої загрози. Про це повідомив в інтерв'ю Polsat News заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

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За його словами, Польща наслідуватиме приклад Швеції та Фінляндії, оскільки надто мало інформації про те, як поводитися в небезпечній ситуації. Поляки отримають свого роду брошуру, яка стосуватиметься не лише військових загроз, а й загроз загалом, наприклад повені.

Томчик пояснив, що суспільство "втратило здатність розпізнавати" є виття сирени загрозою, випробуваннями або роковинами.

Заступник міністра повідомив, що посібник доставлятимуть до поштових скриньок і також він буде доступним в електронному вигляді. Поширення висвітлюватиметься у медіа.

З початку 2025 року міністерства внутрішніх справ та адміністрації національної оборони, а також Центр державної безпеки працюють над створенням цього керівництва. Зазначається, що до брошури увійде, серед іншого, інформація про те, як вижити в кризових умовах протягом 72 годин.

28 квітня глава МВС та адміністрації Польщі Томаш Семоняк повідомляв, що "Посібник з безпеки" готовий і незабаром буде передано на обговорення.