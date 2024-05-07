В Польше нашли "прослушку" в помещении, где сегодня должно заседать правительство страны

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В помещении, где сегодня должно состояться заседание Кабинета министров Польши, нашли устройства, которые могли использоваться для прослушивания. Об этом сообщил спикер министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский.

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По его словам, польская служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для прослушивания.

Их нашли в помещении в городе Катовице, где сегодня должно состояться заседание Совета министров (польского правительства), отметил Добжинский.

В настоящее время службы проводят дальнейшие мероприятия по этому поводу, подытожил чиновник.

Катовице — город на юге Польши, расположенный в около 50 км от границы с Чехией и в ~80 км от Словакии.

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