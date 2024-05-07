У Польщі знайшли "прослушку" у приміщенні, де сьогодні має засідати уряд країни

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У приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів Польщі, знайшли пристрої, які могли використовуватися для прослуховування. Про це повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський.

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За його словами, польська Служба державної охорони у співпраці з Агенцією внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування.

Їх знайшли у приміщені у місті Катовіце, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів (польського уряду), зазначив Добжинський.

Наразі служби проводять подальші заходи з цього приводу, підсумував посадовець.

Катовіце — місто на півдні Польщі, розташоване у близько 50 км від кордону з Чехією та у ~80 км від Словаччини.

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