У Польщі знайшли "прослушку" у приміщенні, де сьогодні має засідати уряд країни
У приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів Польщі, знайшли пристрої, які могли використовуватися для прослуховування. Про це повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський.
За його словами, польська Служба державної охорони у співпраці з Агенцією внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування.
Їх знайшли у приміщені у місті Катовіце, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів (польського уряду), зазначив Добжинський.
Наразі служби проводять подальші заходи з цього приводу, підсумував посадовець.
Катовіце — місто на півдні Польщі, розташоване у близько 50 км від кордону з Чехією та у ~80 км від Словаччини.
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