В Польше назвали поддержку Украины цивилизационным долгом: Для возвращения к безопасности
Вице-премьер и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что поддержка Украины — это цивилизационный долг. Об этом он написал в статье для издания Echo, цитирует его агентство PAP.
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По его словам, поддержка Украины необходима для возвращения к безопасности.
"Это наш цивилизационный долг по отношению к соседней стране, будущему и нашей культуре", — заявил Глиньский.
Он отметил, что когда украинцы противостоят российской агрессии, они также защищают европейскую цивилизацию и культуру.
"Напав на Украину, Россия подорвала и отвергла основы нашей цивилизации. Убивать мирных жителей и детей, бомбить больницы, школы и гуманитарные конвои или нарушать международные соглашения — это нечто другое", — написал министр.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что инцидент с падением ракеты на территории страны может повториться.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
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