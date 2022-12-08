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В Польше назвали поддержку Украины цивилизационным долгом: Для возвращения к безопасности

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 13:14
В Польше назвали поддержку Украины цивилизационным долгом: Для возвращения к безопасности - Фото
Петр Глиньский (Фото: EPA)

Вице-премьер и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что поддержка Украины — это цивилизационный долг. Об этом он написал в статье для издания Echo, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, поддержка Украины необходима для возвращения к безопасности. 

"Это наш цивилизационный долг по отношению к соседней стране, будущему и нашей культуре", — заявил Глиньский. 

Он отметил, что когда украинцы противостоят российской агрессии, они также защищают европейскую цивилизацию и культуру. 

"Напав на Украину, Россия подорвала и отвергла основы нашей цивилизации. Убивать мирных жителей и детей, бомбить больницы, школы и гуманитарные конвои или нарушать международные соглашения — это нечто другое", — написал министр.

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Дмитро Гриниченко
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война польша Петр Глиньский
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