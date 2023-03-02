В Польше поддержали исключение России из МАГАТЭ
Для обеспечения безопасности атомной энергетики ЕС нужно приостановить членство России в Международном агентстве по атомной энергии. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на конференции по энергетике в Хорватии, сообщает The Guardian.
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Министр считает, что страны ЕС должны "прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией".
"Ядерные санкции в следующем пакете – это вызов, с которым мы должны справиться, как бы сложно это ни было", – сказала Москва.
Министр подчеркнула, что оккупация Россией Запорожской АЭС создает "крайне серьезную угрозу для нашей экономики, нашего общества и нашей безопасности".
На той же конференции министр энергетики Герман Галущенко заявил, что нужно "избавиться от россиян в атомной сфере" и что "в цивилизованном мире они не могут быть партнерами по бизнесу", поскольку "они разрушили все фундаментальные принципы ядерной безопасности".
- В ноябре МАГАТЭ призвало Россию уйти из Запорожской АЭС и не трогать ядерные объекты Украины.
- 28 февраля Украина выдвинула свою кандидатуру в совет управляющих МАГАТЭ на период 2023-2025 годов.
- 2 марта в МИД заявили, что ограничения для корпорации Росатом и ядерной отрасли РФ должны войти в следующий пакет санкций Евросоюза.
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