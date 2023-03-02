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В Польше поддержали исключение России из МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 18:22
В Польше поддержали исключение России из МАГАТЭ - Фото
Анна Москва (Фото - EPA)

Для обеспечения безопасности атомной энергетики ЕС нужно приостановить членство России в Международном агентстве по атомной энергии. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на конференции по энергетике в Хорватии, сообщает The Guardian.

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Министр считает, что страны ЕС должны "прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией".

"Ядерные санкции в следующем пакете – это вызов, с которым мы должны справиться, как бы сложно это ни было", – сказала Москва.

Министр подчеркнула, что оккупация Россией Запорожской АЭС создает "крайне серьезную угрозу для нашей экономики, нашего общества и нашей безопасности".

На той же конференции министр энергетики Герман Галущенко заявил, что нужно "избавиться от россиян в атомной сфере" и что "в цивилизованном мире они не могут быть партнерами по бизнесу", поскольку "они разрушили все фундаментальные принципы ядерной безопасности".

Сергій Бережний
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санкции польша МАГАТЭ Герман Галущенко анна москва ядерная безопасность
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