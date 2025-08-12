В Польше проведут самый большой военный парад в истории – хотят показать РФ силу

Репетиция парада в Польше (Фото: instagram.com/kosiniakkamysz)

15 августа в Польше по случаю Дня Войска состоится самый масштабный в истории парад с привлечением тысяч военных, сотен единиц техники и союзников из-за рубежа. Об этом сообщают вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и "Польское радио".

Как сообщает издание, в параде примут участие около трехсот единиц техники, 4000 военнослужащих, 50 летательных аппаратов и 20 кораблей.

15 августа будут также присутствовать почти 100 военных из союзных армий и структур. Военный парад будет проходить одновременно в Варшаве и на полуострове Гель.

Глава Минобороны отметил, что это не только историческая память, но и ориентир на будущее, потому что "угроза всегда поступает с одного и того же направления".

"Была ли это империя, или Советский Союз, или теперь Российская Федерация – методы всегда одни и те же, поэтому тем более стоит показать нашу силу", – сказал вице-премьер.