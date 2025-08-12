У Польщі проведуть найбільший військовий парад в історії – хочуть показати РФ силу

У параді візьмуть участь близько трьохсот одиниць техніки, 4000 військових, 50 літаків і 20 кораблів

Репетиція параду в Польщі (Фото: instagram.com/kosiniakkamysz)

15 серпня у Польщі з нагоди Дня Війська відбудеться наймасштабніший в історії парад із залученням тисяч військових, сотень одиниць техніки та союзників з-за кордону. Про це повідомляють віцепрем’єр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш та "Польське Радіо".

Як повідомляє видання, у параді візьмуть участь близько трьохсот одиниць техніки, 4000 військовослужбовців, 50 літальних апаратів і 20 кораблів.

15 серпня будуть також присутні майже 100 військових із союзних армій і структур. Військовий парад відбуватиметься одночасно у Варшаві та на півострові Гель.

Очільник Міноборони зазначив що це не лише історична пам’ять, а й орієнтир на майбутнє, бо "загроза завжди надходить з одного й того ж напрямку".

"Чи була то імперія, чи Радянський Союз, чи тепер Російська Федерація – методи завжди одні й ті самі, тому тим паче варто показати нашу силу", – сказав віцепрем’єр.