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В Польше считают, что Украина должна стать членом ЕС в течение нескольких лет

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 22:01
В Польше считают, что Украина должна стать членом ЕС в течение нескольких лет - Фото
Збигнев Рау (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский Союз должен  предоставить Украине членство в ЕС через несколько лет, а не в последующие десятилетия. Об этом он сообщил во время выступления на Forum 2000 в Праге в среду.

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По его словам, Украина "сделала все, чтобы получить звание страны, наиболее преданной европейским ценностям", поскольку украинцы "борются за них и платят за это высокую цену".

При этом глава МИД Польши считает, что сейчас недостаточно говорить о европейских ценностях, а нужно задаваться вопросом, готов ли Евросоюз к расширению.

"Вопрос в том, готов ли ЕС к этому вызову? Я имею в виду членство в Евросоюзе. Мы сделали много ошибок во время процесса присоединения стран Западных Балкан", – сообщил Рау.

По его словам, он длился слишком долго и члены ЕС "не были откровенны" со странами Западных Балкан. Поэтому, сейчас Европа платит за это высокую цену в виде агрессии других стран, которые не придерживаются европейских ценностей.

Глава МИД Польши отметил, что Евросоюзу нужно извлечь урок из этого и предоставить "прозрачный и динамичный" процесс вступления в ЕС для Украины.

"Если мы сможем его устроить – и не в последующие десятилетия, а в течение нескольких лет, – это самое важное, что мы можем сделать для будущего Украины", – заявил он.

Он также отметил, что со вступлением Украины в ЕС альянс приобретет "очень важного партнера" в пределах границ ЕС, который будет сторонником европейских ценностей.

Читайте также: "До пятилетки". Украина рассчитывает стать членом ЕС в рекордные сроки – Стефанишина

Наталия Фреик
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ЕС польша членство
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