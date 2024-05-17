В Польше у границы с Украиной открыли самую восточную в Европе базу спецвойск США – фото

Спецназовцы США будут располагаться в польской деревне Балице под Краковом, которая находится на расстоянии около 300 км от границы с Украиной

Военная база США в Польше (Фото: Минобороны Польши)

США открыли в Польше базу Сил специальных операций, которая отныне является самой восточной дислокацией американских спецназовцев в Европе. Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства обороны.

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В ведомстве отметили, что базу Camp Miron назвали в честь старшего прапорщика Мирослава Луцкого, оператора военного подразделения Commando, погибшего во время выполнения задания в Афганистане в 2013 году.

Американские спецназовцы будут располагаться в польской деревне Балице под Краковом, которая находится на расстоянии около 300 км от украинской границы.

В польском издании RMF24 отметили, что на базе в Балице путем ротаций будут постоянно дислоцироваться 150-200 американских солдат.

"Речь идет об усилении потенциала, который мы имеем здесь. Это постоянное присутствие [американских солдат] усилит сигнал сдерживания, который будет служить безопасности нашей страны", – сказал спикер подразделений специального назначения Польши Мариуш Лапета.

Генеральный консул США в Кракове Эрин Никерсон подчеркнула, что открытие американской базы в Польше – хороший знак для будущего отношений обоих государств.

Фото: Google maps

Военная база США в Польше (Фото: Минобороны Польши)

Военная база США в Польше (Фото: Минобороны Польши)

Военная база США в Польше (Фото: Минобороны Польши)

2 мая глава МИД Польши Сикорский сказал, что ЕС необходимо создать "тяжелую бригаду", которая позволила бы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в соседних странах, не привлекая помощь США.

7 мая премьер страны Туск заявил, что ЕС должен направить 100 млрд евро на повышение обороноспособности и создать общую систему противовоздушной обороны.

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