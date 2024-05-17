У Польщі біля кордону з Україною відкрили найсхіднішу в Європі базу спецвійськ США – фото

Спецпризначенці США розташовуватимуться у польському селі Баліце під Краковом, яке знаходиться на відстані близько 300 км від кордону з Україною

Військова база США у Польщі (Фото: Міноборони Польщі)

США відкрили у Польщі базу Сил спеціальних операцій, яка відтепер є найсхіднішою дислокацією американських спецпризначенців в Європі. Про це повідомила пресслужба польського Міністерства оборони.

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У відомстві зазначили, що базу Camp Miron назвали на честь старшого прапорщика Мирослава Луцького, оператора військового підрозділу Commando, який загинув під час виконання завдання в Афганістані у 2013 році.

Американські спецпризначенці розташовуватимуться у польському селі Баліце під Краковом, яке знаходиться на відстані близько 300 км від українського кордону.

У польському виданні RMF24 зауважили, що на базі у Баліце шляхом ротацій постійно дислокуватимуться 150-200 американських солдатів.

"Йдеться про посилення потенціалу, який ми маємо тут. Ця постійна присутність [американських солдатів] посилить сигнал стримування, який служитиме безпеці нашої країни", – сказав речник підрозділів спеціального призначення Польщі Маріуш Лапета.

Генеральна консулка США в Кракові Ерін Нікерсон підкреслила, що відкриття американської бази у Польщі – це гарний знак для майбутнього відносин обох держав.

Фото: Google maps

Військова база США у Польщі (Фото: Міноборони Польщі)

Військова база США у Польщі (Фото: Міноборони Польщі)

Військова база США у Польщі (Фото: Міноборони Польщі)

2 травня глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що ЄС необхідно створити "важку бригаду", яка б дозволила швидко реагувати на надзвичайні ситуації в сусідніх країнах, не залучаючи допомогу США.

7 травня прем'єр країни Туск заявив, що ЄС має направити 100 млрд євро на підвищення обороноздатності та створити спільну систему протиповітряної оборони.

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