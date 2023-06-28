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В придачу к ЗРК NASAMS. Литва обещает Украине БТРы М113 и боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 12:02
В придачу к ЗРК NASAMS. Литва обещает Украине БТРы М113 и боеприпасы - Фото
М113 (Фото: Минобороны Литвы)

Кроме пусковых зенитно-ракетных установок NASAMS, передачу которых утром анонсировал президент страны Гитанас Науседа, в Украину направят еще и бронетранспортеры М113 с боеприпасами. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Глава литовского Минобороны отметил, что планируемый пакет военной помощи Украине будет включать две пусковые установки NASAMS, а также 10 бронетранспортеров M113. Таким образом, общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72 единиц.

Также в ближайшее время будут переданы тысячи единиц противотанковых боеприпасов для гранатометов, добавил Анушаускас.

Он также уточнил, что стоимость двух пусковых установок ЗРК NASAMS, которые Литва решила закупить для Украины, составляет около 9,8 млн. евро.

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Милана Головань
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